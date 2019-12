Ministrul Afacerilor Interne critică Jandarmeria Bucureşti pentru faptul că nu a desecretizat convorbirile de la intervenţia din 10 august 2018. Avertismentul transmis de Marcel Vela (VIDEO)

Unităţile de jandarmi din Craiova, Constanţa şi Ploieşti au desecretizat convorbirile de la intervenţia din 10 august 2018, dar cea din Bucureşti nu, a declarat ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, în timpul unor declaraţii, de joi.

"Unităţile de la Craiova, Constanţa, Ploieşti au desecretizat convorbirile, cea din Bucureşti nu. Aştept până mâine. Dacă nu se întâmplă nimic până mâine, evident că undeva, ceva nu e în regulă.

Dacă nu ar fi desecretizat nicio unitate probabil era o problemă de fond, una obiectivă. Dacă unele au desecretizat şi unele nu, ei vorbind în aceeaşi reţea, în acelaşi timp şi acelaşi subiect, înseamnă că nu mai o problemă obiectivă, s-ar putea să fie una subiectivă şi acest lucru evident că va naşte o decizie administrativă din partea mea pentru a lua măsurile ce se impun”, a declarat Marcel Vela, citat de News.ro.

Tot joi, ministrul a şi transmis un avertisment către cei care ar bloca lămurirea evenimentelor din 10 august.

"Sincer să fiu, mă aşteptam ca aceste convorbiri să fie deja la dosar. Dar unii au impresia a se pot juca. O spun, din nou, clar şi foarte răspicat: nu mă joc şi nu accept să tergiversăm cu nicio secundă lămurirea situaţie din 10 august. Cine îşi permite să tergiverseze, îşi risca propria carieră", a adăugat ministrul Marcel Vela.

În continuare, ministrul de Interne a enumerat blocajele de care s-a lovit în repetate rânduri în încercările de desecretizare a dosarului 10 august.

"Am solicitat desecretizarea convorbirilor. Mi s-a spus că nu putem, că indicativele unităţilor de jandarmi sunt secrete. Ok, am schimbat indicativele. Am spus, haideţi să desecretizăm convorbirile că nu mai aveţi indicativele din 10 august, le-am schimbat, au spus: e volum mare de ascultat, stenograme de făcut, nu ştiu câte CD-uri, în total ar fi 275 de ore.

Mi s-a spus că e foarte greu, nu am dorit să vin eu cu explicaţii că 275 de oameni dacă ascultă o oră fiecare într-o oră se rezolva. Am lăsat să văd ce se întâmplă. Într-adevăr, dacă un singur om ascultă 275 de ore, e greu şi durează o lună, dar 275 de oameni dacă ascultă o oră, cred că e foarte uşor", a mai spus ministrul Afacerilor Interne.