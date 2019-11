Ministrul Mediului: Urşii nu mai au de mâncare din 2016. Nu-i mai hrănim şi avem aşteptarea ca ei să rămână cuminți (FOTO, VIDEO)

Urşii nu mai au hrană în interiorul pădurii din anul 2016 și este halucinant faptul că aşteptările sunt ca urşii să nu coboare din pădure după ce, în prealabil, omul a intrat în arealul lui şi nici nu l-a hrănit, a precizat Costel Alexe, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, în cadrul unei conferinţe de presă, de luni.

"Înţeleg că din 2016 nu mai beneficiază de hrană în interiorul pădurii. (...) Mi se pare halucinant: omul intra în arealul ursului, nu-l mai hrănim şi avem aşteptarea ca el să rămână cuminte. Şi el trebuia să trăiască, ca orice altă fiinţă şi este nevoit, că n-o face din plăcere, să coboare în sat sau în localităţile României", a declarat ministrul Costel Alexe.

"Mă interesează siguranţa cetăţeanului, dar mă interesează şi aceste animale sălbatice, să aibă condiţii de viaţă foarte bune în interiorul pădurii, să nu mai fie nevoite să vină la marginea pădurii sau să intre în curţile oamenilor pentru a-şi căuta hrana", a adăugat el.

Ministrului Mediului s-a arătat şi foarte nemulţumit de modul în care autorităţile locale au reacţionat la caz.

"Cam cum ne-am fi descurcat, mă refer la instituţiile din subordine, de la nivel judeţean, dacă aseară, la Bradu, în judeţul Sibiu, acel urs nu ar fi fost accidentat mortal. Pentru că la cum au intervenit în judeţul Harghita (...) astăzi cu siguranţă am fi făcut turul mapamondului cu acest caz", a precizat Costel Alexe.

Printre cei responsabili pentru drama ursului, Costel Alexe l-a indicat şi pe reprezentantul fondului de vânătoare, cel care ar fi trebuit să dea avizul de "recoltare" a ursului rănit.

"Există 230/2010 scrie foarte clar ce trebuie să facă DSV-ul local, ce trebuie să facă instituţiile din subordinea Min. Mediului, ce trebuie să facă Jandarmeria, care în mod normal era principala instituţie a Min. de Interne care trebuia să intervia. Este aceasta lacună legislativă... Statul roman a fost birocratizat excesiv în ultima perioadă, astfel încât nu a existat o asumare şi nişte timp de intervenie, astfel încât să scurteze aceste eveniment tragic", a adăugat ministrul.

