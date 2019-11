Aflată în vizită în comună Buciumi din judeţul Sălaj, premierul demis Viorica Dăncilă s-a oferit să facă o poză cu un cetăţean care a dorit să vorbească cu ea. Acesta a refuzat însă. În plus, nici nu părea foarte convins de explicaţiile primite de la Viorica Dancila

Momentul în care premierul a fost refuzat

Anetrior, acelaşi bărbat o acuzase pe Viorica Dăncilă că a îndatorat România. Premierul demis a indicat că acest lucru ar fi fals (deşi nu este fals), adăugând că de fapt, gradul de îndatorare a fost chiar redus.

Bărbat: Am înţeles că vreţi să fiţi preşedinta României. Vreţi voturile noastre. A românilor!

Viorica Dăncilă: Vreau a celor care cred în alt viitor pentru această ţară.

Bărbat: Şi care e viitorul copiilor noştri, dacă dumneavoastră aţi luat bani împrumut aproape în fiecare zi?

Viorica Dăncilă: Ce bani? Cine a luat bani cu împrumut?

Bărbat: Guvernul României, condus de dumneavoastră.

Viorica Dăncilă: Guvernul României a adus România la cel mai mic grad de îndatorare. A preluat această guvernare cu un grad de îndatorare de 37,4% din PIB, şi acum gradul de îndatorare este de doar 35% din PIB. Cu toate acestea, am luat toate măsurile bune, inclusiv pentru PNDL-urile cu care s-au construit această şcoală (n.r.: noua şcoală din Buciumi), deci investiţiile în comunităţi, am crescut pensiile şi salariile, am crescut alocaţiile, am crescut sumele destinate persoanelor cu dizabilităţi, am făcut lucruri bune, am investit în aparatură în spitale, am crescut salariile medicilor pentru a nu mai pleca din ţară, pentru ca acesta înseamnă viitorul copiilor noştri, să creăm un nivel de trai mai bun.

Bărbat: Şi eu îmi doresc să trăiesc în această ţară.

Viorica Dăncilă: Mă bucur că spuneţi asta.

Bărbat: Am văzut la ştiri la televizor că aţi luat bani cu împrumut în fiecare zi, mă tem pentru viitorul copiilor mei.

Viorica Dăncilă: Ştiţi cum e... apar atâtea ştiri, să arunci cu pietre e cel mai uşor.

Bărbat: Da' nu arunc cu pietre, e ce am văzut....

Viorica Dăncilă: De multe ori unele televiziuni nu verifică informaţiile care apar şi sunt oameni care vor să producă un prejudiciu ţării. Credeţi-mă că aveţi în faţa dumneavoastră un bun român, un om care iubeşte această ţară şi nu ar lua nicio decizie în defavoarea românilor. Am înţeles că vreţi să facem o poză.

Dialogul complet dintre premier și bărbat