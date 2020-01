Momentul în care un tramvai dă, cu forţa, la o parte de pe şine o mașină oprită neregulamentar. Șofer: 'Bă tu ești nebun? Unde să mă dau la o parte?' (VIDEO)

Un tramvai a scos, prin tamponare, de pe şină de tramvai o maşină oprită neregulamentar la semafor. Incidentul a avut avut loc duminică, în zona Piața Chirigiu. În înregistrare se poate vedea cum, după primele ciocniri, şoferul încearcă de mai multe ori să iasă din maşină. Pentru ca, ulteiror, din mașină să iasă și un pasager.

