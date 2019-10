Momentul jenant în care Dan Barna nu pare să-l fi recunoscut pe Emerich Jenei, căruia i-a oferit propriul autograf (VIDEO)

Dan Barna, candidatul Alianței USR-PLUS la alegerile prezidenţiale, a făcut o vizită de promovare la Oradea, pe străzile căruia l-a întâlnit pe unul dintre cei mai mari antrenori ai fotbalului românesc, Emerich Jenei.

Cu toate acestea, Dan Barna nu pare să-l fi recunoscut pe un fostul antrenor, aflat acum la vârsta de 82 de ani, oferindu-i propriul său autograf.

Emerich Jenei a fost cel care a câştigat Cupa Campionilor Europeni, cu Steaua, în 1986. Tot el a antrenat şi echipa naţională la Campionatul European din 2000, penultimul turneu final la care România a ieșit din faza grupelor.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.