Cât de dezastruoasă este scăderea numărului de elevi înscriși în învățământul preuniversitar (FOTO, VIDEO)

Numărul elevilor înscrişi în sistemul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019 este cel mai mic din ultimii 30 de ani, de când există date statistice pe acest domeniu, relatează B1 TV.

Situaţia comparativă dintre anii şcolari 2018-2019 şi 2019-2020

Potrivit datelor Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN), la sfârşitul anului 2018-2019 erau înscrişi puţin 3.015.552 de elevi. La începutul anului şcolar 2019-2020, însă, a fost raportat un număr de 2.824.594 milioane de elevi.

Procentual, scăderea este de 6,27%.

Foto: Ecaterina Andronescu, fost ministru al Educaţiei în perioadele 2000-2003, 2008-2009, 2012 și 2018-2019

Situaţia comparativă cu ultimii zece ani

Faţă de 2009, numărul elevilor este cu 575.000 mai mic.

Procentual, scăderea este de 14,84%.

Iar comparativ cu anul 1990, numărul elevilor înscrişi în sistemul preuniversitar este cu peste 1,9 milione de elevi mai mic - la acea dată fiind înregistrată o cifră de aproximativ 4,8 milioane de elevi.

Între timp, cu ocazia deschiderii noului an şcolar, premierul Viorica Dăncilă se arăta interesată de situaţia din învăţământ, declarând că: "Pentru mine, ca prim-ministru, este important să las în urmă un număr cât mai mare de elevi din mediul rural care să ajungă la facultate".

Candidatul la prezidenţiale din partea PSD a mai adăugat că: "Am credința că România va crește doar dacă educația va crește".

Foto: Evoluţia efectivelor de elevi din învățământul preuniversitar, perioada 2009-2016 (sursă foto: edu.ro)

