Numirea unui nou preşedinte al Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a fost amânată pentru săptămâna viitoare. Asta după ce, în prealabil, votul fusese reluat de două ori.

Reamintim că mandatul Liei Savonea la șefia acestei instituții s-a încheiat.

Organismul are 19 membri. Din acest total, 14 sunt aleşi şi au un mandat de 6 ani, doi reprezintă societatea civilă, iar ultimii trei membri sunt ministrul Justiţiei, procurorul general şi preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ).

Preşedintele Klaus Iohannis are dreptul de a participa la şedinţa de alegeri (ceea ce a și făcut), dar nu are drept de vot.

Pentru alegerea preşedintelui şi a vicepreşedintelui este necesară prezenţa a cel puţin 15 membri ai Consiliului, alegerea propriu-zisă făcându-se prin vot majoritar.

Atât preşedintele, cât şi vicepreşedintele, au un mandat de doar un an de zile, fără posibilitatea de a fi reînnoit.

Premierul Ludovic Orban a întrebat chiar în timpul ședintei de guvern care este situația de la CSM.

Ludovic Orban: "La CSM, domnul ministru, s-a terminat epopeea?"

Cătălin Predoiu (ministrul Justiției): "Domnule președinte, este o epopee continuă. S-a amânat pe săptămana viitoare."

Ludovic Orban: "Ah, s-a amânat pe săptămâna viitoare... Mulțumesc!"

