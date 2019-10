Klaus Iohannis a decorat compania Transgaz 'pentru rezultatele meritorii obținute de-a lungul timpului'. Unde s-ar înscrie gazoductele BRUA și Ungheni-Chișinău (VIDEO)

Preşedintele Klaus Iohannis a decorat compania Transgaz pentru dezvoltarea sectorului energetic, atât din România, cât şi din regiune, prin proiecte precum gazoductul BRUA şi Ungheni-Chișinău, se arată într-un comunicat al Administraţiei Prezidenţiale, de joi.

"Îmi face mare plăcere să decorez astăzi compania Transgaz pentru rezultatele meritorii obținute de-a lungul timpului, nu numai acum, în dezvoltarea sectorului energetic din țara noastră, atât în plan național, cât și ca parte a rețelei regionale de transport gaz", a declarat preşedintele la Stația de comprimare gaze naturale Podișor (județul Giurgiu).

Ulterior, preşedintele a lăudat eforturile Transgaz în direcţia construirii gazoductului BRUA (Bulgaria-Ungaria-România-Austria), care va lega ţara noastră de "Coridorul Sudic", reducând tot mai-crescută dependență de gazul rusesc.

"Prin eforturile dumneavoastră, ca specialiști și oameni dedicați sectorului energiei, mă aștept ca, la finele unei investiții de aproape 500 de milioane de euro, proiectul BRUA să plaseze țara noastră în centrul celei mai noi și mai importante rețele de transport al gazelor naturale din regiune."

În continuare, Klaus Iohannis a criticat Ordonanța 114 "a lăcomiei", pe care Ludovic Orban a promis că o va abroga în situaţia în care ajunge prim-ministru.

"Din păcate, mai ales în ultimul an, sectorul a fost grav perturbat de măsuri hazardate, precum cele ale vestitei deja, vestite în sensul cel mai negativ, Ordonanțe 114. Efectele toxice ale guvernării din ultimii ani au fost resimțite de fiecare român, prin prețuri record la gaze și energie electrică, dar și la bunuri de strictă necesitate."

Şeful statului a indicat, însă, şi posibilitatea că România să devină un hub regional al gazelor.

"Avem oportunitatea, ca țară, de a fi în centrul rețelei regionale de transport și de a deveni un important jucător regional în domeniul energiei."

Nu în ultimul rând, a fost menţionat şi gazoductul "Ungheni-Chișinău", care are rolul de a reduce până la zero dependenta Republicii Moldova de gazul rusesc şi pe cale de consecinţă, de a reduce influenta Moscovei de la Chişinău.

"Vă felicit, domnule director, pe dumneavoastră, pe toți cei care lucrează în Transgaz, vă doresc mult succes în continuare și, domnule director, promisiunile dumneavoastră de finalizare în termenii propuși a lucrărilor despre care am discutat, nu doar BRUA, ci și gazoductul Ungheni-Chișinău, și altele, le iau de bune și le predau spre urmărire și finalizare domnului Prim-ministru desemnat, care, cu siguranță, împreună cu nouă echipă, vor face să se miște cu totul și cu totul altfel lucrurile."

