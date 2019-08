PSD se reuneşte în Congresul extraordinar. Se anunţă 1.000 de participanţi

Partidul Social Democrat (PSD) se reuneşte, sâmbătă, în cadrul Congresului extraordinar, pentru a-și valida candidatul social-democraţilor pentru alegerile prezidenţiale din toamnă.

Congresul va avea loc la Palatul Parlamentului, la el urmând să participe aproximativ 1.000 de delegaţi din organizaţiile teritoriale ale partidului.

Pe 23 iulie, în cadrul unei alte şedinţe, CExN al PSD a votat-o pe Viorica Dăncilă ca preşedinte al Partidului și candidat la alegerile prezidenţiale.

Comitetul Executiv s-a reunit şi vineri (23 august) pentru a se discuta remanierea Guvernului.

Astfel, Ana Birchall a fost revocată din funcţia de ministru al Justiţiei, în locul ei fiind propusă controversata judecătoare Dana Gârbovan. În schimb, Ana Birchall a fost propusă pentru funcţia de vicepremier pentru parteneriate strategice.

În plus, Mihai Fifor a fost propus pentru Ministerul Afacerilor Interne, în fruntea căruia încă se află din poziţia de intermar.

De asemenea, Şerban Constantin Valeca a fost propus pentru Ministerul Educaţiei, iar Iulian Iancu a fost propus pentru funcţia de vicepremier pe probleme economice.

Nu în ultimul rând, Partidul şi-a stabilit ca obiectiv electoral la alegerile prezidenţiale obţinerea a 25% din voturi.

"Este foarte important pentru noi să obţinem un scor bun. Scorul la prezidenţiale reflectă capacitatea partidului. Dacă vom avea un scor slab, sub 25% pentru acest partid va fi un dezastru. Trebuie să arătăm că acest partid a rămas puternic. Dacă nici acum nu realizăm acest lucru. Este ultima carte a acestui partid. Trebuie să o jucăm bine.



Cred că putem să câştigăm aşa cum am câştigat de fiecare dată. Fără manifestări cu probleme. Să mergem printre oameni, şi acelaşi lucru îl voi face şi eu. Voi merge în piaţă, voi merge la mall. Am fost printre ei, nu am găsit un singur om care să spună de rău. Am stat în mijlocul oamenilor şi am făcut poze. Nicio reacţie negativă.

Să nu cădem în această plasă pe care ne-au pus-o - să nu mai ieşim pe stradă pentru că ne vor ataca. Nu e aşa. Că va fi unul, doi, trei, cinci, sunt puţini. Eu cred că trebuie să facem o mobilizare exemplară. Nu vreau să cred în procente de 8% sau 10%. Nu există aşa ceva!”, a declarat Viorica Dăncilă, vineri.