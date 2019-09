Radu Banciu: Mircea Diaconu e, de fapt, candidatul social-democraților. Cred că el ar coagula și oful celor care au votat cu PSD degeaba atâta timp (VIDEO)

Klaus Iohannis ar câştiga detaşat primul tur al alegerilor prezidenţiale, arată un sondaj IMAS. Sondajul a fost comentat și de Radu Banciu, în ediția de luni seară a emisiunii Lumea lui Banciu.

„Iohannis ar avea un pic peste 45% în intenție de vot, urmat de Mircea Diaconu, candidat susținut de ALDE și Pro România și, la un moment dat, și de Antena 3, pe vremea când i se făcea campanie când a intrat în politică.

Barna și Dăncilă ar urma pe pozițiile următoare: Dăncilă nu doar că n-ar intra în turul al doilea, ci ar termina pe poziția a patra, un pic mai mult de 12%, ceea ce ar fi o catastrofă nucleară pentru acest partid, care s-ar desființa de a doua zi. Dacă lucrul ăsta s-ar întâmpla, lucrurie ar fi terminate definitiv.

Barna are și el 14,2% și e devansat destul de net de Mircea Diaconu, cu 16,6%. Diaconu cred că ar coagula și oful celor care au votat cu PSD degeaba atâta timp. Diaconu e independent pe hârtie, dar, în realitate, e de fapt candidatul PSD. Are notorietate, e cunoscut ca actor”, a afirmat Radu Banciu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.