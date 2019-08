Răzvan Cuc: Noi cei din PSD lucrăm pentru țară, în timpul guvernărilor noastre am devenit membri NATO, am finalizat negocierile pentru a fi membri ai UE

PSD demonstrează că este partidul tuturor românilor, că are capacitatea de a moderniza statul român, de a veni cu soluții la problemele existente, iar Viorica Dăncilă a demonstrat de atâtea ori că pentru dânsa importantă este colaborarea, a precizat ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, într-o postare de pe Facebook, de sâmbătă.

În prima parte a postarii, Răzvan Cuc laudă capacitatea Partidului de a "moderniza statul" şi de a "veni cu soluții la problemele existente".

"Astăzi, alături de colegii mei, am votat ca doamna Viorica Dăncilă, prim-ministrul României, să fie candidatul nostru, al PSD, la funcția de președinte al României. Am votat pentru noul nostru președinte al României, pentru prima femeie care își va începe mandatul după alegerile din noiembrie anul acesta. Încă o dată, după desemnarea primei femei în funcția de premier al României, Partidul Social Democrat demonstrează că este partidul tuturor românilor, că avem capacitatea de a moderniza statul român, de a veni cu soluții la problemele existente".

În continuare, ministrul Transporturilor a acordul PSD meritul acceptării României în NATO şi UE.

"Noi cei din PSD lucrăm pentru țară, în timpul guvernărilor noastre am devenit membri NATO, am finalizat negocierile pentru a fi membri ai Uniunii Europene și am avut o Președinție de succes la Consiliul Uniunii Europene".

Ulterior, a lăudat-o pe Viorica Dancila pentru dorinţa ei de a "colabora", de a "dialoga" şi "de identifica soluţii".

"Doamna Viorica Dăncilă a demonstrat de atâtea ori că pentru dânsa importantă este colaborarea, identificarea de soluții și dialogul cu toți cei implicați în funcționarea statului român. Este vremea să dăm o șansă dialogului, a proiectelor pentru țară".

Oarecum paradoxal, ţinând cont că a fost numit în funcţie în timpul în care PSD era condus de Liviu Dragnea, tot Răzvan Cuc i-a acuzat indirect pe fostul preşedinte Traian Băsescu şi pe preşedintele Klaus Iohanis de tendinţe autoritariste, anume că au visat la "guverne pe persoană fizică".

"15 ani în care am avut președinți jucători sau care visează guverne pe persoană fizică, este deja prea mult".

În sfârşit, ca şi Liviu Dragnea în trecut, Răzvan Cuc a invocat Constituţia pentru a-şi susţine punctul de vedere, în speţă, candidatura Viorica Dancila.

"Constituția României, așa cum a fost ea redactată, îi cere președintelui să fie un mediator și un factor de echilibru. Cred cu tărie că este timpul pentru ca un candidat, așa cum este doamna Viorica Dăncilă, să fie președintele nostru, al tuturor românilor!"