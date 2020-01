Sute de animale au murit intoxicate cu monoxid de carbon într-un incendiu ce a cuprins un adăpost de animale (VIDEO)

Sute de animale au murit, vineri, în urma unui incendiu ce a izbucnit la un adăpost de animale din localitatea buzoiană Stâlpu, a anunţat ISU Buzău.

"Astăzi, la ora 03:02, s-a primit un apel de urgență ce semnala un incendiu la un adăpost de animale pe raza localității Stâlpu, jud. Buzău", a relatat ISU Buzău.

Animalele au murit intoxicate cu monoxid de carbon şi alte substanţe toxice.

"La fața locului s-au deplasat 30 de salvatori cu șase autospeciale de lucru cu apă și spumă( patru din Detațamentul de Pompieri Buzău, una din Detașamentul de Pompieri Mizil, una SPSU Berca) și o ambulanță SMURD.

La sosirea primelor forțe, incendiul se manifesta cu violență și degajări mari de fum și substanțe toxice.

A fost afectată o suprafață de 6.500 mp de construcții (hale, birouri)", a adăugat ISU Buzău în postare.

Potrivit aceleiaşi surse, însă, un alt număr însemnat de animale ar fi fost totuşi salvat.

"Nu s-au înregistrat victime omenești dar din păcate mai multe sute de animale, nu au putut fi salvate, fiind intoxicate cu monoxid de carbon.

S-a protejat și salvat, două hale, cu un nr. însemnat de animale adulte și purceluși.

CauzA probabilă de incendiu: scurtcircuit electic ."

