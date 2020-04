B1 TV prezintă în perioada sărbătorilor Pascale o serie de documentare produse și lansate în SUA în acest an, ce vor fi difuzate în premieră în România.

‘IMPERIUL AMAZON’, un documentar de excepție despre ascensiunea lui Jeff Bezos și influența pe care compania Amazon o are în lume, ‘INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ, OPORTUNITATE ȘI PERICOL', una dintre cel mai actuale teme din lume și ‘AMERICA DIVIZATĂ: TRUMP VERSUS OBAMA’, o anchetă de excepție a celor de la Frontline, care face o paralelă între mandatele deținute de Barack Obama și Donald Trump și care prezintă situația din Statele Unite în anul electoral 2020, vor putea fi urmărite pe B1 TV în prima și a doua zi de Paște.

