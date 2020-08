B1 TV va difuza vineri seara, de la ora 22:00, filmul românesc ”Explozia” (1973), în regia lui Mircea Drăgan. Subiectul filmului este inspirat din fapte reale, un incendiu produs în anul 1970 la bordul navei ”Poseidon”, pe Dunăre, în apropiere de Galați. Ambarcațiunea transporta 4.000 de tone de azotat de amoniu.

Abandonarea navei ameninţa cu extinderea incendiului a încărcăturii ceea ce ar fi putut produce distrugerea oraşului Galaţi şi a Combinatului Siderurgic.

În rolurile principale veți regăsi unii dintre cei mai buni actori din filmografia românească: Radu Beligan, Toma Caragiu, Gheorghe Dinică, Jean Constantin, Florin Piersic, Dem Rădulescu, Draga Olteanu Matei. Regizor: celebrul Mircea Drăgan, autorul seriei BD și a altor filme românești de top.

Postul B1 TV difuzează acest film în contextul dezastrului din Beirut, Liban.

Așadar, vineri, de la ora 22:00, puteți viziona în exclusivitate pe B1 TB filmul Explozia - povestea unui caz real care putea avea urmari mult mai grave decât incidentul tragic din această săptămâna, din Liban.

