B1 TV difuzează în PREMIERĂ în Europa un documentar despre evoluția CORONAVIRUSULUI. Filmul, SÂMBĂTĂ, de la ORA 21.00

B1 TV difuzează în premieră, sâmbătă, de la ora 21.00, documentarul COVID-19: Tracing The First Month Of The Novel Coronavirus.

Filmul, care nu a mai fost difuzat până acum în Europa, explică evoluția noului coronavirus de la apariție, în decembrie 2019, până în prezent. Acesta explică, totodată, ce măsuri de carantină au fost luate în China și include imagini și informații chiar din orașul chinez Wuhan, interviuri cu specialiști în boli infecțioase din Asia, medici din China și locuitori din Wuhan.

COVID-19: Tracing The First Month Of The Novel Coronavirus este produs de către televiziunea de stat din Singapore și a fost prezentat pe 19 februarie.

La nivel mondial, au fost confirmate până în prezent peste 82.000 de cazuri de infectări cu noul coronavirus (78.497 în China) și peste 2.800 de decese (2.641 în regiunea chineză Hubei, epicentrul epidemiei). În Europa prezența coronavirusului a fost confirmat în: Italia (453), Germania (27), Franța (18), Spania (13), Marea Britanie (13), Belgia (1), Elveția (1), Croația (3), Austria (1), Macedonia de Nord (1), Grecia (1), România (1), Estonia (1), Finlanda (1), Suedia (1), Norvegia (1).

Ca măsuri de protecţie mai multe ţări au impus restricţii de călătorie (cum au făcut autorităţile iraniene) sau au interzis adunările publice (cum e cazul Irakului), în timp ce Kuwait-ul îşi evacuează cetăţenii din Italia şi Iran. În Marea Britanie a fost demarata o campanie de testare a pacienţilor ce prezintă simptome de gripă într-o încercare de a detecta din timp noi eventuale cazuri de infecţie. Simptomele de gripă cu cele ale coronavirusului "COVID-19" sunt foarte similare.

Miercuri seară, Victor Costache a confirmat existența primului caz de infecție cu coronavirus depistat în România. Este vorba despre un bărbat din județul Gorj, care a intrat în contact cu cetățeanul italian din Rimini. Pacientul este total asimptomatic și a fost adus la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din Capitală. În prezent, starea sa de sănătate este stabilă, chiar „bună”.

Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), cele mai întâlnite simptome ale infectării cu virusul sunt febră, senzaţia de oboseală şi tusea seacă. În unele cazuri, însă, pot fi întâlnite dureri, înfundare nasului, curgerea nasului, senzaţia de gât uscat şi diaree. Iniţial, aceste simptome se pot manifesta uşor într-o primă fază, şi se pot manifesta pe rând. În unele cazuri nu se manifestă niciun simptom, iar persoanele infectate nu se simt rău.

Care sunt simptomele coronavirusului 'COVID-19' şi cum poate fi el prevenit. Recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) și ale Ministerului Sănătății - AICI