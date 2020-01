Următoarea pandemie este AICI! Nu este o fantezie, ci realitatea cruntă pe care începem să o simțim tot mai acut în aceste zile.



B1 TV prezintă un documentar de excepție, despre istoria gripei aviare și porcine în Asia și Europa și modul în care un virus, necunoscut a provocat într-un timp scurt foarte multe victime. Scenariul nu este pură fantezie, dat fiind faptul că în istorie modernă acest lucru s-a mai întâmplat, în anii 1918-1919.

Cum au reacționat autoritățile în caz de pandemie? Cine au fost persoanele cele mai vulnerabile? Și care sunt modalitățile prin care ne putem apăra de infecțiile ucigașe? Află adevărul despre virusurille care ne pândesc la tot pasul, într-un documentar de excepție.



„Următoarea pandemie este AICI” – vineri, de la ora 23.00, exclusiv pe B1 TV!

