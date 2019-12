B1 TV prezintă documentarul "AMERICA PĂRĂSITĂ", miercuri, 1 ianuarie, de la ora 21:00. Mai este America țara tuturor posibilităților? (VIDEO)

"America părăsită", un documentar de excepție, va fi difuzat miercuri, de la ora 21:00, pe B1 TV.

Fața nevăzută a SUA! Efectul Globalismului în orașele americane afectate de ultima criză. Despre fostele huburi industriale și imposibilitatea de a întoarce vremurile bune.

Mai este America țara tuturor posibilităților? Documentarul "America părăsită," miercuri, 1 ianuarie , de la ora 21:00, pe B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.