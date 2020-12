B1 TV, program special de Crăciun: Concert Michael Buble, un documentar dedicat "Crăciunului în anii '80 şi '90", prima comedie din seria "Brigada Diverse" şi multe alte programe de top

B1 TV difuzează un program special de Crăciun. Astfel că, începând cu data de 24 decembrie și până pe 27 decembrie vor fi redate concerte, documentare și filme.

Documentarul „CRĂCIUNUL ÎN ANII '80 ȘI '90” va fi difuzat joi, 24 decembrie, de la ora 22:00, pe postul B1 TV.

Programul este unul perfect pentru perioada Crăciunului, fiind potrivit pentru toate generațiile. Cele două documentare prezintă perioada sărbătorilor în anii '80 și '90, plecând de la filmele (Seinfeld, Singur acasă, etc.) și formațiile muzicale care erau în vogă, prezentând noile tehnologii (walkman-ul, camera video) până la evenimentele cele mai importante ale perioadei. Filmele sunt cu adevărat o colecție de amintiri plăcute.

Concertul ”IL DIVO” va fi difuzat vineri seara, 25 decembrie, la ora 19:00, pe postul B1 TV.

Un concert de excepție în ziua de Crăciun al cvartetului alcătuit din elvețianul Urs Bühler, spaniolul Carlos Marín, francezul Sébastien Izambard și americanul David Miller.

Grupul a avut un mare succes internațional vânzând 26 milioane de discuri la nivel mondial. Ei interpretează cântece în limbile: spaniolă, italiană, franceză, engleză, portugheză.

Aflase că nu mai avea de trăit decât câteva luni, așa că a vrut să își facă ordine în viață. A chemat preotul și i-a cerut ceva neașteptat: Să fie înmormântată cu o furculiță în mână. Motivul este tulburător

„BRIGADA DIVERSE ÎN ALERTĂ!„ - O comedie de excepție și unul dintre cele mai vizionate și apreciate filme ale cinematografiei românești, în regia lui Mircea Drăgan.

În seara de Crăciun, telespectatorii vor avea ocazia să revadă personajele mult îndrăgite ale serie B.D., căpitanul Panait, plutonierul Căpșună, Patraulea, Trandafir, Gogu Steriade și mulți alții, interpretați de marii actori, Toma Caragiu, Sebastian Papaiani, Dem Rădulescu, Jean Constantin, Puiu Călinescu, Iurie Darie, Vasilica Tastaman, George Mihăiță, Ion Besoiu, Ioana Drăgan.

Filmul va fi difuzat vineri seară, 25 decembrie, ora 21:00, pe postul B1 TV.

CONCERT Michael Bublé - Un concert de excepție al artistului Michael Bublé, câștigător a patru premii Grammy. Acesta este acompaniat de către o orchestră impresionantă și interpretează cele mai cunoscute melodii ale sale, printre care amintim ”Haven't Met You Yet”, ”Me & Mrs Jones„ , ”Cry Me A River”, dar și cover-uri ale unor piese celebre (”Always On My Mind”, ”On An Evening In Roma”, ”You Make Me Feel So Young”).

Concertul va fi difuzat vineri seara, 25 decembrie, la ora 23:00, pe postul B1 TV.

Duminică, 27 decembrie, la ora 16:00, pe postul B1 TV, va fi difuzat documentarul „101 INVENȚII CARE AU SCHIMBAT LUMEA”.

Un documentar care prezintă cele mai importante 101 invenții ale omenirii, din cele mai vechi timpuri și până în prezent. Topul este realizat de către o serie experți, cercetători, istorici, dar și jurnaliști din domeniul tehnicii.

Telespectatorii vor afla detalii despre fiecare invenție, cum s-a ajuns la aceasta, cine a fost inventatorul, unde a fost inventată și în ce perioadă, dar și modul în care acea invenție ne influențează viața de zi cu zi.

Documentarul ne arată cât de diferită ar fi fost viața noastră fără existența ciocanului, a lumânării, a motorului cu abur, a becului, a telefonului sau a internetului.