B1 TV, program special de sărbători: Ediţie specială 360 de grade, cu Alina Bădic, filmele din seria Brigada Diverse, concerte şi documentare de excepţie!

B1 TV difuzează un program special de Revelion. Astfel că, începând cu data de 31 decembrie și până pe 03 ianuarie vor fi redate, printre altele, concerte, documentare, filme, dar și o ediție specială a emisiunii 360 grade, cu Alina Bădic.

PREVIZIUNI ASTRALE 2021 (ediție specială 360 grade, cu Alina Bădic) - Alina Bădic prezintă previziunile astrale pentru anul 2021, alături de invitații ei speciali.

Ce schimbări majore ne așteaptă, cum va fi anul 2021, comparativ cu cel care urmează să se încheie, toate acestea, dar și multe altele în ediția de joi, 31 decembrie, ora 16:00, pe B1 TV.

BRIGADA DIVERSE INTRĂ ÎN ACȚIUNE! - O comedie de excepție și unul dintre cele mai vizionate și apreciate filme ale cinematografiei românești, în regia lui Mircea Drăgan.

Telespectatorii vor avea ocazia să revadă personajele mult îndrăgite ale serie B.D., căpitanul Panait, plutonierul Căpșună, Patraulea, Trandafir, Gogu Steriade și mulți alții, interpretați de marii actori, Toma Caragiu, Sebastian Papaiani, Dem Rădulescu, Jean Constantin, Puiu Călinescu, Iurie Darie, Vasilica Tastaman, George Mihăiță, Ion Besoiu, Ioana Drăgan.

Filmul va fi difuzat joi, 31 decembrie, la ora 19:00, pe postul B1 TV.

Soțul i-a murit la scurt timp după nuntă. Când s-a uitat la poze, văduva a descoperit un DETALIU tulburător. A fost PREA TÂRZIU

ABBA, The Movie - B1 TV difuzează în exclusivitate în România filmul ABBA, The Movie, o operă cinematografică de excepție, care este în mare parte compusă din imagini și interpretări de la concertele îndrăgitei trupe din timpul turneului din Australia, din 1977. De asemenea, filmul conține și imagini deosebite din culise, de la conferințele de presă și de la interviuri cu componenții trupei.

B1 TV propune o modalitate perfectă de a intra în noul an pe ritm de ”Mamma Mia”,

”Waterloo”, ”S.O.S.”, ”Dancing Queen” sau ”Thank You For the Music”.

Filmul ”ABBA, The Movie” va fi difuzat joi seara, 31 decembrie, ora 21:30.

Trecerea dintre ani este marcată de postul B1 TV în direct, cu o ediție specială ȘTIRILE B1 ce începe la ora 23:30.

Noaptea de revelion continuă cu festivalul de muzică BBC Biggest Weekend, de la ora 00:30, când pe scenă vor urca artiști celebri precum Ed Sheeran, Ellie Goulding, Rita Ora, Miley Cyrus, Billie Eilish, Anne Marie, Sean Paul, Zara Larsson.

Începând cu ora 02:00, B1 TV propune două comedii de excepție ale cinematografiei românești, BRIGADA DIVERSE LA MUNTE ȘI LA MARE și BRIGADA DIVERSE ÎN ALERTĂ.

B1 TV difuzează, vineri, 01 ianuarie, de a ora 16:00, documentarul VIATA LUI DONALD TRUMP, povestea actualului președinte al SUA, de la un moștenitor al unei afaceri de succes și ridicarea unui adevărat imperiu, până la poziția de cel mai puternic om al planetei.

Filmul prezintă nenumărate imagini de arhivă cu Donald Trump, încă din perioada în care era un tânăr care învăța de la tatăl său cum se conduce o afacere. Donald Trump a preluat afacerile imobiliare ale familiei și le-a transformat într-un adevărat imperiu, în care luxul era pe primul loc. În scurt timp, Trump și investițiile sale au devenit imaginea New York-ului. Dorind să fie cel mai bun și în alte domenii, începe să investească în cazinouri, în linii aeriene, dar și într-o echipă de fotbal american, lucruri care i-au crescut notorietatea, dar care l-au dus aproape la faliment. Filmul prezintă și zbuciumata sa viață personală, marcată de trei căsnicii și multe scandaluri care au ținut prima pagină a presei din SUA. Cu toate acestea, Trump s-a folosit de toată atenția care i se acorda, devenind o adevărată vedetă TV. Toate acestea au condus la candidatura sa pentru funcția de președinte al Statelor Unite.

Documentarul prezintă o serie de interviuri cu oameni apropiați de Trump, prieteni de familie, dar și biograful acestuia.

BRIGADA DIVERSE LA MUNTE ȘI LA MARE - O comedie de excepție și unul dintre cele mai vizionate și apreciate filme ale cinematografiei românești, în regia lui Mircea Drăgan.

Telespectatorii vor avea ocazia să revadă personajele mult îndrăgite ale serie B.D., căpitanul Panait, plutonierul Căpșună, Patraulea, Trandafir, Gogu Steriade și mulți alții, interpretați de marii actori, Toma Caragiu, Sebastian Papaiani, Dem Rădulescu, Jean Constantin, Puiu Călinescu, Iurie Darie, Vasilica Tastaman, George Mihăiță, Ion Besoiu, Ioana Drăgan.

Filmul va fi difuzat vineri, 01 ianuarie, de a ora 19:00.

NOSTRADAMUS: PROFEȚIILE SECOLULUI XXI - B1 TV difuzează un documentar excepțional despre previziunile lui Nostradamus pentru secolul în care trăim. Cercetătorii și specialiștii în scrierile clarvăzătorului din secolul al XVI-lea vorbesc despre cele mai mari pericole care pândesc omenirea în secolul al XXI-lea, conform catrenelor lui Nostradamus. Aceștia fac referire la fenomene naturale extreme, la pandemii, la pericolul inteligenței artificiale, explozii electromagnetice, atacuri teroriste, încălzirea globală, dar și multe altele.

Documentarul este difuzat vineri, 1 ianuarie, ora 22:00 și va fi reluat sâmbătă, 2 ianuarie, ora 19:00.

PREVIZIUNI ASTRALE 2021 (ediție specială 360 grade, cu Alina Bădic) - Alina Bădic prezintă previziunile astrale pentru anul 2021, alături de invitații ei speciali.

Ce schimbări majore ne așteaptă, cum va fi anul 2021, comparativ cu cel care urmează să se încheie, toate acestea, dar și multe altele în ediția de sâmbătă, 02 ianuarie, ora 22:00, pe B1 TV.

Duminică, 03 ianuarie, ora 16:00, B1 TV difuzează documentarul ”Era televiziunii de scandal”, un documentar de excepție despre începuturile ”epocii senzaționalului” și modul în care lupta pentru audiență a dus la degradarea peisajului media.

Fenomenul a pornit în Statele Unite ale Americii și s-a răspândit rapid. Subiectele șocante, senzaționale au acaparat presa, iar media de calitate a început să piardă teren.

În cadrul acestui documentar apar cele mai cunoscute nume din presa de scandal a Statelor Unite, Jerry Springer, Geraldo, Maury Povich, Montel Williams sau Phil Donahue.

Duminică, 03 ianuarie, ora 17:00, B1 TV difuzează documentarul ”Dependența digitală”, un film despre una dintre cele mai mari probleme ale societății actuale, interacțiunea individului cu tehnologia, dependența pe care o provoacă lumea digitală, dar și urmările nefaste și îngrijorătoare cauzate de această dependență de tehnologie.

În statele dezvoltate au apărut, în ultimii ani, centre de ”detoxifiere digitală”, Statele Unite sau Coreea de Sud având sute de astfel de instituții.