B1 TV, program special în noaptea de Revelion: Comedii din seria „Brigada Diverse”, filmul „ABBA, The Movie”, muzică bună şi o ediţie specială a Ştirilor B1 TV

B1 TV va difuza, pe 31 decembrie, un program special destinat tuturor oamenilor, care include comedii din seria „Brigada Diverse”, filmul „ABBA, The Movie”, festivalul de muzică „BBC Biggest Weekend”, o ediție specială 360 grade, cu Alina Bădic, și una a Știrilor B1.

„Previziuni Astrale 2021”, ediție specială 360 grade, cu Alina Bădic - Alina Bădic prezintă previziunile astrale pentru anul 2021, alături de invitații ei speciali.

Ce schimbări majore ne așteaptă, cum va fi anul 2021, comparativ cu cel care urmează să se încheie, toate acestea, dar și multe altele în ediția de joi, 31 decembrie, ora 16:00, pe B1 TV.

„Brigada Diverse intră în acțiune!”, ora 19:00 - O comedie de excepție și unul dintre cele mai vizionate și apreciate filme ale cinematografiei românești, în regia lui Mircea Drăgan.

Telespectatorii vor avea ocazia să revadă personajele mult îndrăgite ale serie B.D., căpitanul Panait, plutonierul Căpșună, Patraulea, Trandafir, Gogu Steriade și mulți alții, interpretați de marii actori, Toma Caragiu, Sebastian Papaiani, Dem Rădulescu, Jean Constantin, Puiu Călinescu, Iurie Darie, Vasilica Tastaman, George Mihăiță, Ion Besoiu, Ioana Drăgan.

„ABBA, The Movie", ora 21:30 - B1 TV difuzează în exclusivitate în România filmul ABBA, The Movie, o operă cinematografică de excepție, care este în mare parte compusă din imagini și interpretări de la concertele îndrăgitei trupe din timpul turneului din Australia, din 1977. De asemenea, filmul conține și imagini deosebite din culise, de la conferințele de presă și de la interviuri cu componenții trupei.

B1 TV propune o modalitate perfectă de a intra în noul an pe ritm de ”Mamma Mia”,

”Waterloo”, ”S.O.S.”, ”Dancing Queen” sau ”Thank You For the Music”.

