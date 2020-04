Prestigioasa publicație americană Washingtonpost citează B1 TV într-o investigație dedicată modului în care Guvernele realizează achiziții controversate privind echipamentele medicale, în contextul pandemiei de COVID-19. Într-un articol intitulat “A pandemic of corruption: $40 masks, questionable contracts, rice-stealing bureaucrats mar coronavirus response”, jurnaliștii americani prezintă, printre altele, modul în care Guvernul României, prin Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate (ONAC), a încredințat în acte firmei Romwine&Cofee, condusă de Maria Cristian, cu sediul în satul Uzunu din comuna Călugăreni (Giurgiu), un contract în valoare de 56 de milioane de lei (12 milioane de euro) pentru achiziționarea uni număr de 1.700.000 de măști medicinale.

Firma a fost înființată în urmă cu un an și ar avea ca obiect principal de activitate „comerț cu produse alimentare, băuturi și produse din tutun, efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe”. În cele din urmă a ieșit la iveală faptul că în spatele acestui contract se află de fapt SANIMED, unul dintre cei mai mari producători și distribuitori de echipamente medicale din România, condusă de omul de afaceri Cătălin Hideg.

Jurnaliștii americani citează interviul realizat de B1 TV cu omul de afaceri Cătălin Hideg, în care acesta precizează că “toate firmele mari ale lumii își iau în spate anumite firme care le susțin la licitații, după cum bine știți, merg în consorții, merg în asocieri, merg în parteneriate. Știți bine că vorbim de ceva vreme că sunt firme care au trei angajați cu trei laptopuri în birouri și câștigă licitații de sute de milioane de euro pentru străzi, autostrăzi, poduri și așa mai departe”.

Jurnaliștii americani prezintă modul în care patronul companiei SANIMED, a trebuit să apeleze la o altă firmă pentru a câștiga contractul, în condițiile în care nu a încasat de la statul român niciun ban pentru alte înțelegeri contractuale, ceea ce l-a făcut să întârzie plata TVA-ului, aspect prezentat de asemenea, pe larg în cadrul interviului realizat de B1.RO.

„În România, unde procesele normale de licitare au fost suspendate pentru a accelera achizițiile publice, criticii atrag atenția cu privire la tranzacțiile din spate. Romwine and Coffee SRL, o companie mică situată la 32 de mile sud de București, vinde tutun și lichior. Dar a marcat două contracte cu statul în valoare de 12,6 milioane de dolari pentru a oferi măști medicale specializate la un preț de două ori mai mare decât cel al pieței”, scrie Washingtonpost.

“Această afacere s-a format după ce Sanimed International, un furnizor medical nu a mai avut acces la contracte directe cu statul, deoarece are datorii la stat, și a trebuit să încheie un acord de parteneriat cu vânzătorul de tutun și băuturi alcoolice, a declarat proprietarul companiei Sanimed, Cătălin Hideg. El a insistat că acordul nu este neobișnuit”, mai scrie prestigioasa publicație americană.

Cătălin Hideg a detaliiat pentru B1.RO în ce constă contractul în valoare de 12 milioane de euro

După ce în spațiul public a apărut informația că Guvernul României a încheiat un contract în valoare de 12 milioane de euro cu firma Romwine&Cofee, pentru livrarea a aproape două milioane de măști de protecție, aduse din Turcia, Cătălin Hideg, patronul companiei SANIMED, care s-ar afla, de fapt, în spatele tranzacției a oferit în exclusivitate pentru B1.RO detalii despre acest contract.

În ceea ce privește firma Romwine&Cofee, omul de afaceri a precizat că a trebuit să apeleze la o altă companie mai mică pentru a câștiga contractul, în condițiile în care nu a încasat de la statul român niciun ban pentru alte înțelegeri contractuale, ceea ce l-a făcut să întârzie plata TVA-ului.

“Sunt cel mai mare producător, vând cel mai mult către statul român, dar sunt cel mai sărac patron din România, pentru că nu am încasat niciun leu din ianuarie și februarie de la acest ticălos stat. Și nu am avut bani să îmi plătesc TVA-ul în februarie. L-am plătit parțial și până în martie am reușit să îl plătesc integral. Și nu am putut participa la licitație cu firma mea pentru că nu am avut certificatul fiscal pe zero și în orice licitație publică dacă nu ai această situație ești eliminat din licitație. Atunci am folosit o companie din grupul nostru, mai mică. Este compania directoarei mele de achiziții, de la SANIMED, pentru că avea toate actele în regulă”.

Ce spun jurnaliștii americani despre achizițiile controversate

Washingtonpost prezintă modul în care țările mari și mici renunță la regulile privind transparența pentru a cheltuie trilioane de dolari în vederea combaterii atât a focarului de coronavirus, cât și căderea economică brutală în ceea ce analiștii numesc cel mai mare răspuns financiar la o singură criză globală:

“Pe măsură ce guvernele se îndreaptă către toate sursele, de la ajutorul alimentar până la măștile de protecție, acestea acordă prioritate vitezei asupra transparenței, renunțând la licitații competitive și alte garanții pentru a ține pasul cu pandemia”.

Potrivit jurnaliștilor americani majoritatea guvernelor nu au de ales. Având în vedere viteza crizei care încă se desfășoară, fie cumpără rapid, fie își asumă riscuri de milioane.

“Dar îngrijorarea se ridică în legătură cu banii contribuabililor, căptușind buzunarele birocraților corupți, ale contractorilor și ale grupurilor de crimă organizată”.