BABA VANGA, profeții APOCALIPTICE! DEZASTRUL care va lovi România în 2020 (VIDEO)

Anul 2019 este pe sfârşite şi inevitabil ne gândim la ce ne așteaptă în 2020. Celebra Baba Vanga, supranumită Nostradamus din Balcani, a făcut mai multe profeții terifiante pentru 2020. Dezastre naturale, războaie economice sau invazia musulmanilor în Europa, sunt câteva dintre evenimentele prevăzute pentru anul care vine, notează B1 TV.

Baba Vanga a murit la vârsta de 85 de ani, nu înainte să prevadă un 2020 greu de descris pentru România. Potrivit previziunilor Babei Vanga, țara noastră ar putea fi atacată în 2020.

