Zi de foc pentru peste 130.000 de elevi din toată ţara. Luni are loc prima probă a examenului de Bacalaureat, cea la limba şi literatura română. Miercuri absolvenţii claselor a XII-a vor susţine examenul la istorie sau matematică, în funcţie de profilul urmat, iar vineri va avea loc ultima probă. Primele rezultate vor fi afișate pe 8 iulie în centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro.

Probele scrise ale examenului de bacalaureat 2019 încep luni, 1 iulie. Peste 130.000 de absolvenți de liceu s-au înscris pentru a susține examenul maturității. 116.316 din aceștia fac parte din promoția curentă, iar restul de 19.771 candidați sunt din promoțiile anterioare. Luni, elevii claselor a XII-a vor susține prima probă scrisă, cea de la limba și literatura română.

Candidații sunt așteptați cu cel puțin o oră înainte de începerea examenului. Intrarea în săli se va face începând cu ora 8:30, iar la ora 9:00 vor ajunge în clase plicurile sigilate care vor conține subiectele multiplicate. Toate sălile de examen vor fi supravegheate video și audio, la fel și sălile în care se descarcă și se multiplică subiectele. Înregistrările din sălile de examen se verifică după fiecare examen scris al bacalaureatului de către comisii, prin sondaj.

Abolvenții de liceu trebuie să-și lase acasă sau în sălile de depozitare ghiozdanele, rucsacurile sau alte sacoșe asemănătoare. Elevii care refuză să renunțe la aceste obiecte nu sunt primiți în sala de examen. În plus, candidații nu au voie cu telefoane mobile, tablete sau alte dispozitive, manuale, cărți, dicționare, notițe sau ciorne.

Cei care încalcă aceste reguli, sunt prinși copiind sau vorbind între ei sunt eliminați din examen și nu mai au dreptul să participe la următoarele două sesiuni ale bacalaureatului. Proba de limba şi literatura română va fi urmată de cea obligatorie a profilului, care va avea loc miercuri. Elevii aparţinând minorităţilor naţionale vor avea marţi proba la limba maternă.

Ministerul Educaţiei reaminteşte că pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ: susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale; susţinerea tuturor probelor scrise şi obţinerea notei 5 la fiecare dintre acestea; obţinerea mediei 6 cel puţin, la probele scrise.

