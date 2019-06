Tânărul care încearcă a șasea oară să ia BAC-ul: Mă simt cam prost...

Circa 135.000 de tineri dau Bacalaureatul anul acesta. Printre ei și Aurelian. El a terminat liceul acum 4 ani, a picat de 5 ori BAC-ul, dar speră să aibă noroc la a şasea încercare, notează stirileprotv.ro.

Aurelian: „N-am învăţat şi acum îmi pare rău. M-am angajat, dar fără BAC nu sunt multe posibilităţi. Necalificat. Vă daţi seama că mă simt cam prost. Am pierdut atâta timp”

În schimb, un elev de la Liceul Internaţional de Informatică are BAC-ul deja adjudecat cu medii aproape de 10. Când colegii vor fi cu foaia în faţă... „O să fiu în Vamă, cel mai probabil o să dorm. Am avut ocazia să dau bacul olimpicilor, bacul special, am profitat de ocazie, l-am dat.”

Tânărul așteaptă acum doar scrisoarea de confirmare pentru universitatea Cambridge din Marea Britanie.