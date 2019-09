Tragedie în județul Bacău!

LACRIMI ÎN SHOWBIZ! FUEGO A PĂȚIT-O GRAV! IRINA LOGHIN A DAT VESTEA CUMPLITĂ! E ȘOC ȘI GROAZĂ (GALERIE FOTO)

Un grav accident rutier s-a produs sâmbătă, în jurul orei 16.00, pe DN2F, în afara localității Holt. Din nefericire, două persoane și-au pierdut viața, iar o a treia a ajuns de urgență la spital.

Accidentul s-a produs din cauza pătrunderii pe contrasens, a unui autoturism, acesta intrând în coliziune frontală cu o altă mașină în care se aflau două persoane.

RĂMAS BUN, MIHAI CONSTANTINESCU!PRIMELE IMAGINI CU LOCUL DE VECI! ROMÂNIA E ÎN LACRIMI (GALERIE FOTO)

În urma evenimentului a rezultat decesul persoanelor din autoturismul ce se deplasa regulamentar (un bărbat și o femeie) și rănirea șoferului vinovat, care a fost transportat la spital, relatează bacau.net.

ADIO, MIOARA ROMAN! DIN PĂCATE A CEDAT! OANA ROMAN A FĂCUT ANUNȚUL ÎN LACRIMI

(Foto: bacau.net)

Cele două persoane care și-au pierdut viața sunt un bărbat de 60 de ani și o femeie de 57 de ani.

(Foto: bacau.net)

”Urmare accident rutier, com. Letea Veche, sat Holt: in urma coliziunii dintre 2 autoturisme, au rezultat 3 victime incarcerate, dintre care 2 decedate (persoana de sex masculin – 60 ani si persoana de sex feminin – 57 ani). Cea de-a treia victima de 65 ani cu dureri in piept si escoriatii a fost transportata la UPU de SMURD”, a transmis purtatorul de cuvant ISUJ Bacau, conform sursei citate.

(Foto: bacau.net)