Bătaie într-un autobuz școlar, în Bacău: Un elev a lovit o fată. Părinții ei s-au răzbunat (VIDEO)

Bătaie ca-n filme într-un autobuz care transporta elevi în Bacău. Doi tineri au avut un dialog aprins, moment în care băiatul a lovit-o pe adolescentă, informează B1 TV. Fata şi-a anunţat părinţii, iar când autobuzul a ajuns în staţie, aceștia l-au aşteptat pe bătăuş pentru a-i da o lecţie.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.