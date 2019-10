Ieșire violentă a unui pacient din Bacău. Ce i-a făcut unei asistente (VIDEO)

Incident şocant în Bacău! O asistentă de la Ambulanţă a fost ameninţată cu moartea de un pacient, chiar în curtea Spitalului Judeţean. Femeia a fost ajutată de colegul său şi a reuşit să îl imobilizeze pe bărbat, împreună cu alţi angajaţi din spital. Cazul a fost preluat de poliţie, informează B1 TV.

Un bărbat de 64 de ani a ameninţat cu moartea o asistentă de la Serviciul Judeţean de Ambulanţă din Bacău. Acesta a fost transportat din Unitatea de Primiri Urgenţe a unității medicale către o altă secţie.

DOLIU ÎN TELEVIZIUNE! UNDE VA FI ÎNGROPATĂ VEDETA! A MURIT ÎN TIMP CE SE AFLA ÎN DIRECT! TRAGEDIA A ÎNGROZIT ROMÂNIA

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.