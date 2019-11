ALERTĂ! Bacterii foarte periculoase, depistate la Spitalul Județean Vaslui

Secția de Ortopedie a Spitalului Județean Vaslui a fost închisă după ce au fost depistate bacterii foarte periculoase.

Mai mult, trei pacienți internați acolo au fost infectați cu Clostridium Difficile.

”Am sesizat Direcția de Sănătate Publică, au venit în control de la DSP și de comun acord am stabilit închiderea secției pentru a limita aceste tipuri de infectări. Am decis să externăm toți pacienții care puteau fi externați, am limitat internările ca să eliberăm secția pentru a dezinfecta și pentru a face curățenie”, a precizat managerul Spitalului Județean Vaslui, Ana Rinder, scrie digifm.ro.

Mai multe paturi au fost relocate la o altă secție chirurgicală.