RĂZBUNARE ÎN STIL MAFIOT la Baia Mare: Descoperirea polițiștilor, după ce o autoutilitară a fost făcută scrum (VIDEO)

Momente de panică în centrul oraşului Baia Mare. O autoutilitară a fost cuprinsă de flăcări chiar la miezul nopţii. Alarma a fost dată de oamenii care s-au speriat când au văzut fumul gros. Mai mult, incendiul risca să se extindă şi la alte autoturisme aflate în apropiere. Poliţiştii au descoperit că focul a fost pus intenţionat, informează B1 TV. Pe camerele de supraveghere montate în zonă au fost surprinşi doi bărbaţi care au aprins focul. Autorii sunt căutaţi şi la această oră de poliţişti.

