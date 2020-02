TRAGEDIE în Baia Mare: Bebeluș de o lună, găsit MORT în casă. Ce spun părinții (VIDEO)

Caz şocant în Baia Mare. Un bebeluș de doar o lună a fost găsit fără suflare, de familie, în casă. Mama copilului susține că bebelușul era răcit, însă medicii spun că femeia nu ar fi avut grijă de copil si acesta s-ar fi sufocat.

Bebelușul din Baia Mare se pare că a fost lăsat în agonie, cu orele, de părinți, fără ca aceștia să ceară ajutor medical.

INCENDIAR! IRINA LOGHIN A FĂCUT RAVAGII CU PARTENERUL! FUEGO I-A PRINS TOCMAI CÂND... (GALERIE FOTO)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.