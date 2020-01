Noi detalii cutremurătoare în cazul falsului stomatolog din Baia Mare. „Este incredibil cum ne-a păcălit” (VIDEO)

Apar detalii cutremurătoare în cazul falsului stomatolog din Baia Mare. Foştii pacienţi au răspuns apelului poliţiştilor şi povestesc cum erau trataţi în cabinetul improvizat. Surprinzător este că, deşi erau nemulțumiţi de calitatea serviciilor primite de la aşa-zisul medic, nimeni nu a făcut reclamaţie timp de trei ani, informează B1 TV.

Foştii pacienţi ai falsului stomatolog spun că acesta nu ducea lipsă de clienţi. Mai mult, erau frecvente problemele de sănătate apărute după ce medicul se făcea că îi tratează.

„Suntem o gramadă de la fabrica unde lucram ce am mers la doamna stomatolog. Mie mi-a făcut lucrarea care m-a costat 4.000 de lei. Numai eu știu ce dureri am suportat în timpul ce lucra. După câteva zile a început să mă doară și mi s-a infectat gura. Am mers la dânsa să vadă care e baiul, dar mi se spunea că este plecată în America. Și nu sunt singurul. Cunosc o grămadă de oameni care veneau la ea. Dacă nu ajungeam la timp la programare, ne certa că ea nu poate să aștepte, că are alți clienți. De ceva vreme am făcut și diabet. Nu știu dacă din cauza lucrărilor. Este incredibil cum ne-a păcălit", a povestit unul dintre foştii pacienţi, pentru baiamare24.ro.

Cazul falsului medic stomatolog era cunoscut în Baia Mare din anul 2016, însă oamenii legii nu au putut intra în imobilul respectiv pentru că nimeni nu a depus plângere. Asta până în vara anului 2019, când o persoană a sesizat Colegiul Medicilor Dentiști din Maramureș, iar aceștia poliția.

Autorităţile au descins la cabinet vineri, când s-au convins că, într-adevăr, acolo se încălca legea. Din acest motiv, medicul fals a fost reţinut şi este cercetat pentru înşelăciune şi exercitarea fără drept a unei profesii.

Poliţiştii fac în continuare apel la foştii pacienţi ai falsului stomatolog să se prezinte la medic pentru examinare și analize medicale detaliate, inclusiv testul HIV, și să depună plângeri, având în vedere că în cabinetul improvizat nu erau respectate normele elementare de igienă.