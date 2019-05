După obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor necesare desfășurării activității, miercuri, baia publică și spălătoria socială situate în cartierul Ferentari din Sectorul 5 au devenit funcționale.

Reamintim faptul că, la jumătatea lunii noiembrie 2018, în prezența Excelenței Sale Ambasadorul Republicii Turcia în România și a Președintelui Agenției de Cooperare și Coordonare Turcă (TIKA), Primarul Sectorului 5, Daniel Florea, a dat startul programului „Viață curată”, inaugurând spațiile în care de astăzi funcționează aceste servicii sociale.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.