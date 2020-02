Un băiat de 10 ani se pregătește să devină... TĂTIC! „Nu am crezut că la vârsta asta poate să facă așa ceva. M-am gândit că nu se va întâmpla nimic” (FOTO)

O fată de 13 a rămas însărcinată cu un băiat de 10 ani. Cazul celor doi părinți din Rusia a șocat o lume întreagă.

Mama fetei suferă de cancer și chiar dacă a fost foarte indignată la aflarea veștii, aceasta spune că acum are pentru ce să trăiască, scrie a1.ro.

„Inițial, am crezut că are o enterocolită, dar am început să realizăm că nu acesta era cazul. Am cumpărat un test de sarcină și am aflat ce se petrecea”, a spus mama adolescentei.

Medicii s-au arătat sceptici cu privire la faptul că baiatul de 10 ani ar fi putut să o lase însărcinată pe Darya Sudnishnikova, dar aceștia susțin vehement că este purul adevăr.

„Un prieten al meu ne-a făcut cunoștință, iar la două zile după aceea, eram împreună. Ivan mi-a spus că s-a îndrăgostit de mine. Am încercat să petrecem cât mai mult timp împreună. Ne place să ne plimbăm pe stradă ținându-ne de mâini și să ne sărutăm”, a spus Darya.

Adolescenta a mai spus că a fost ideea lui Ivan să facă amor și că s-au încuiat în camera lui. „Nu am crezut că la vârsta asta poate să facă așa ceva. M-am gândit că nu se va întâmpla nimic”, a spus ea.

Darya a împlinit de curând 14 ani și caută sponsori pentru că vrea să devină influencer după ce popularitatea ei a crescut pe Instagram și TikTok.