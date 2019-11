Descoperire tragică în Constanța. Copilul de opt ani care a dispărut de şase zile a fost găsit mort în această dimineaţă de către poliţişti. Trupul băiatului a fost scos dintr-un bazin de decantare, care fusese verificat de anchetatori zilele trecute.

