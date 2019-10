Un bancomat a fost aruncat în aer în Gorj: Hoții au reușit să fure toți banii din aparat (VIDEO)

Un bancomat a fost aruncat în aer în comuna Polovragi din județul Gorj. Hoţii au reușit să fure toti banii din aparat. Suma furată nu este deocamdată cunoscută.



„Având în vedere aspectele sesizate în această dimineață, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj s-a constituit o echipă complexă de cercetare, care efectuează activități specifice în vederea identificării autorilor, relatează B1 TV.



(...) Prejudiciul este în curs de estimare, urmează ca reprezentanții societății comerciale, respectiv a unității bancare, să ne comunice cu exactitate valoarea prejudiciului”, a declarat Victor Ţuhaşu, purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj, în direct pe B1 TV.

