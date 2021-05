Bănescu (BOR), despre ideea unui USR-ist de a fi deschis un centru de vaccinare în Catedrala Neamului: Uneori, fiecare din noi spunem și enormități / Biserica s-a implicat cu 5 milioane euro în zona sanitară (VIDEO)

Deputatul USR-PLUS Emanuel Ungureanu, membru al Comisiei de Sănătate, a declarat, luni, că Biserica ar trebui să se implice în campania de vaccinare anti-COVID-19. „Să vă dau un exemplu: în Franța, am văzut centre de vaccinare în tot felul de biserici, am văzut în moschei, în catedrale catolice. Cum ar fi să avem un centru de vaccinare în Catedrala Neamului?”, a afirmat Ungureanu.

Vasile Bănescu, purtător de cuvânt al Patriarhiei Române, a dat de înțeles că propunerea deputatului e pur și simplu absurdă. Acesta a explicat de ce în Catedrala Neamului nu poate fi deschis un centru de vaccinare și a precizat că Biserica s-a implicat anul trecut cu peste cinci milioane de euro în zona sanitară și filantropică.

Bănescu a mai spus că vaccinarea are beneficii și a insistat că oamenii trebuie să discute cu medicii despre acestea.

Declarațiile purtătorului de cuvânt al Patriarhiei Române au fost făcute luni în emisiunea ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

