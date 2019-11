Bani grei pentru un decor de primăvară... în plină iarnă: Primăria Sectorului 1 plantează panseluțe în buricul Capitalei, deși afară stă să ningă (VIDEO)

Operaţiunea Panseluţele se întoarce în forţă. Deşi sărbătorile de iarnă ne bat la uşă, autorităţile au găsit de cuviininţă să planteze panseluţe. Astfel, Primăria Sectorului 1 a strigat adunarea, iar muncitorii au şi venit pe bulevardul Aviatorilor şi au trecut la plantat, relatează B1 TV.



Pentru acest decor de primăvară s-au plătit bani grei, spun anumite surse. Mai mult, oamenii sunt revoltaţi că se aruncă banii pe fereastră în condiţiile în care situaţia căldurii şi a apei calde este în pom.



Operaţiunea panseluţele a scos din bugetul primăriei sume uriaşe de banii. Iar oamenii sunt nemulţumiţi mai ales că de câteva săptămâni bucureştenii nu au căldură şi apă caldă deşi temperaturile sunt aproape de îngheţ. Mai mult, toate ţevile sunt la un pas să bubuie, iar singura soluţia a autorităţilor este să cârpească pe ici colo.

„Respingem ferm aceste aprecieri minicinoase (...) Vă informăm pe această cale că nici Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement a Municipiului București si nici o altă companie a Primăriei Capitalei nu au desfășurat ieri activități de plantare”, a răspuns Primăria Sectorului 1, printr-un drept la replică.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.