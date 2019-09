Statul oferă și în acest an burse elevilor. Vestea a fost primită cum nu se poate mai bine de către toți părinții.

Potrivit unei hotărâri de Guvern publicate în Monitorul Oficial, se vor acorda burse pentru elevi și în acest an școlar, iar valoarea acestora va fi între 8 si 1.000 de lei, în funcție de performanta si de situatia sociala, scrie kanald.ro.

"In anul scolar 2019-2020, cuantumul minim al burselor de performanta, de merit, de studiu si de ajutor social, de care pot beneficia elevii din invatamantul preuniversitar de stat cu frecventa, este cel stabilit de autoritatile administratiei publice locale, aflat in plata in anul scolar 2018-2019", se arată în hotărârea publicată în Monitorul Oficial.