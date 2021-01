Barajul flotor de la Comarnic a cedat. Ministrul Mediului, Tanczos Barna: De vină sunt cei care aruncă gunoiul în albiile râului. Munca de strângere a deșeurilor va fi titanică (VIDEO)

Barajul flotor din amonte de podul de la Comarnic, pe râul Cerna, a cedat luni noapte. Se pare că avaria a avut loc în urma presiunii deșeurilor și a buștenilor de mari dimensiuni veniți din amonte. Barajul fusese montat de Administrația Bazinală de Apă Banat cu scopul de a opri peturile de mici dimensiuni și materialul lemnos să ajungă în aval. Acum, o parte din deșeurile aduse în ultimele zile de viituri curg spre Dunăre și spre acumularea Porțile de Fier, în timp ce pe râul Cerna se colectează ce se poate manual din barcă, informează B1 TV. Tanczos Barna, ministrul Mediului, a vorbit despre provocarea de a-i educa pe oameni să nu mai arunce gunoaiele în râuri.

Ministrul Mediului a declarat, pentru B1 TV, că au fost trimise echipe pentru colectarea deșeurilor și că se menține legătura permanentă cu Hidroelectrica.

„E din păcate o situație care se repetă mereu în ultima vreme, când avem inundații sau creșteri de nivel pe râuri. Aproape fără excepție avem parte de asemenea evenimente. Echipele noastre de la Apele Române sunt în alertă și pregătite să intervină când se poate, pentru că acest baraj a fost instalat de Apele Române tocmai pentru a ține sub control situația. Ieri s-a rupt în urma acestor presiuni. Cantități uriașe de masă lemnoasă aduse de ape și cantitatea uriașă de deșeuri. Apele Române au trimis echipe de intervenție în zonele unde se pot colecta aceste deșeuri. Suntem în legătură permanentă cu cei de la Hidroelectrica, astfel încât echipele mixte să intervină și să reușit să adunăm toate deșeurile și toată cantitatea de masă lemnoasă”, a declarat ministrul.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.