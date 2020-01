Bărbat agresat și amendat de polițiști, după ce a sunat la 112 să reclame un braconaj. Bucureșteanul a fost pedepsit de oamenii legii pentru că i-a filmat (VIDEO)

A sunat la 112 ca să reclame nişte braconieri şi a fost agresat şi amendat chiar el de poliţişti. Este păţania unui bucureştean care, în timp ce aştepta ca oamenii legii să îi sancţioneze pe rău-făcători, a fost pedepsit de politisti pentru că i-a filmat. În urma incidentului, autorităţile din Ilfov au deschis o anchetă pentru a stabili dacă agenţii care apar în filmare au comis un abuz, relatează B1 TV.

Cristian Jugaru este un pescar din Bucureşti,care, deranjat de braconierii de pe Lacul Pantelimon, a sunat la 112 cu speranţa că poliţiştii vor veni şi vor face dreptate.

Bărbatul a avut însă parte de o surpriză neplăcută, chiar din partea celor chemaţi să aplice legea.

În cele peste două minute de filmare se vede cum principala ocupaţie a poliţiştilor a fost să îi interzică celui care i-a chemat să îi filmeze.

Totul se întâmplă în timp ce braconierii îşi văd nestigheriţi de treabă.

„În urma vizualizării imaginilor video, postate în mediul online, de către o persoană pe o reţea de socializare, ofiţerii Biroului Control Intern s-au sesizat din oficiu cu privire la comportamentul poliţiştilor, iar conducerea Inspectoratului a dispus efectuarea de verificări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor şi condiţiilor producerii evenimentului, în vederea dispunerii de măsuri legale”, arată comunicatul IPJ Ilfov.

În plus, reprezentanţii poliţiei spun că orice persoană poate filma acțiunea poliției dacă se află pe spațiul public.

Bucureşteanul fugărit şi amendat de poliţişti spune că are de gând să conteste amenda şi să scrie o plângere contra agentului de poliţie care l-a amendat la Inspectoratul General de Poliţie.

