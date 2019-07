Inconştienţa unor oameni depăşeşte orice limite. Dovadă stau imaginile surprinse de un turist care s-a apropiat periculos de mult de un urs. Bărbatul a încercat să obţină cadre cât mai bune cu ursul care era în căutare de hrană, însă animalul sălbatic nu a fost prea bucuros de oaspeţi şi a sărit la atac, informează B1 TV.

Doar o minune a făcut ca victima să rămână în viaţă. Bărbatul se afla într- o excursie prin pădurile din Neamţ, iar la un moment dat a dat nas în nas cu moş martin. Turistul s-a apropiat foarte mult de animalul care era în căutare de mâncare. În speranţa unei filmări cât mai reuşite, turistul a uitat de pericol. Iritat de prezenţa bărbatului, ursul a sărit la atac.

Din fericire bărbatul nu s-a ales cu răni grave şi a reuşit să fugă din ghearele animalului sălbatic.

Deşi autorităţile le cer turiştilor să nu se apropie de animalele sălbatice sau să le hrănească, aceştia sfidează regulile.

Zilele trecute, un turist a surprins imagini halucinante. O fetiţă care nu are mai mult de 10 ani hrăneşte un animal fără niciun pic de teamă. Şi mai grav este că în tot acest timp, tatăl se afla lângă copilă şi o îndemna pe aceasta să se apropie de animal. La un moment dat, copila a încercat chiar să mângâie animalul sălbatic, care ar fi putut în orice moment să o atace.

Turistul care a filmat întreaga scenă de la distanţă le-a cerut oamenilor să se îndepărteze, dar a fost ignorat. Acesta a sunat la 112, însă jandarmii montani nu au mai găsit pe nimeni la faţa locului.

În România, astfel de scene au loc din ce în ce mai des. În urmă cu câteva zile, mai mulţi turişti, printre care şi un copil, şi-au riscat viaţa pe Transfăgărăşan. S-au apropiat periculos de un urs doar pentru a face un selfie.

