TRAGEDIE! A murit după ce a căzut de la etajul unui bloc din Capitală (VIDEO)

Tragedie în Capitală, luni dimineaţă!

Un bărbat a murit, după ce ar fi căzut de la etajul 9 al unui bloc, de pe bulevardul Ştefan Cel Mare. Cadavrul a fost descoperit de către un trecător, care a sunat la 112.

Prin apel la 112 a fost sesizat faptul ca pe o stradă din sectorul 2, în spatele unui bloc se află un bărbat inconștient.

La fața locului s-au deplasat echipaje medicale care au constatat decesul persoanei, corpul acesteia fiind transportat la INML în vederea efectuării necropsiei.

Victima a fost deja identificată de către polițiști.

Este vorba de un bărbat de 35 de ani, din București.

Anchetatorii fac cercetări pentru a stabili cum s-a produs tragedia, dacă bărbatul s-a aruncat sau dacă este vorba despre o crimă.

Vecinii spun că și a doua variantă este posibilă, mai ales că pe scara respectivă ar funcționa, conform unor locatari, două bordeluri și că, în trecut, ar mai fi existat și alte incidente.

