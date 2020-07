Un bărbat din județul Sibiu, care s-a externat când încă avea coronavirus susține sus și tare că boala este doar o viroză și că este un adevăr pe care l-a simțit pe propria sa piele. Nicolae Hîndorean a ieșit din spital la cerere, după 10 zile.

Alături de el, au fost internați soția, socrul, dar și soacra, care a ajuns la ATI. Cu toate acestea, bărbatul susține că „nu există coronavirus, e doar o simplă răceală”.

Tratament, după zece zile de la primele simptome

„De miercuri (deci la zece zile de la primele simptome – n.r.) am trecut pe pastile, perfuzii și câte și mai câte. Eu am primit cele mai puține medicamente. Asta în condițiile în care, de exemplu, mi s-au administrat 48 de pastile de Kaletra. Știți ce medicament e acesta, nu? Se folosește și la HIV. Am mai primit și Anxiar, dar și o pastilă de somn, după ce am zis că nu prea mă odihneam. Și nu era normal să se întâmple asta, adică să nu pot să dorm în condițiile date? Ce aș vrea să subliniez: eu am primit tot tratamentul acesta în condițiile în care nu am avut niciun simptom. Cu excepția primei zile, la internare, când am avut aproape 38 febră, nu am mai avut nimic. Atunci, pentru ce am primit atâtea medicamente? Ceilalți au primit și mai multe, căci tratamentul a fost personalizat”, a declarat bărbatul pentru Turnul Sfatului.

Externare la cerere

Nicolae Hîndorean mai spune și că imediat după externare a stat în izolare timp de patru zile, timp în care nu a fost căutat de niciun reprezentant al vreunei instituții. Întrebat drspre posibilitatea de a transmite mai departe virusul, bărbatul din Poiana Sibiului susține: „Eu sunt sigur sută la sută că e vorba de o ușoară viroză. Tocmai de aceea, după toată povestea aceasta mi-am îmbrățișat și fata. Mesajul e atât de simplu încât nu mă crede nimeni, pentru că ceea ce spun eu duce la ideea că nu există coronavirus. Eu am probat pe pielea mea. E o simplă răceală. Am ajuns să vorbesc în șoaptă despre un adevăr pe care l-am constat pe pielea mea”, mai spune bărbatul.