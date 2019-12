Bărbat găsit ÎMPUȘCAT la Constanța. Polițiștii sunt în ALERTĂ (VIDEO)

Un bărbat a fost găsit împușcat, vineri, la un poligon de trageri din Constanța.

Circumstanțele în care s-a produs accidentul sunt neclare.

Din primele informații este vorba de un bărbat de 41 de ani împușcat în tâmplă, a declarat purtătoruld e cuvând al ISU Constanța, ana Maria Stoica, pentru B1 TV.

"Am fost solicitați să intervenim, printr-un apel la 112, să intervenim la o persoană împușcată la un poligon de trageri din Constanța. De îndată a fost trimisă o ambulanță SMURD de timp C.

Oamenii legi au găsit la fața locului un bărbat de 41 de ani, împușcat în zona tâmplei.

Bărbatul împușcat a fost transportat la UPU Constanța. El este în comă și intubat", a declarat Ana Maria Stoica, purtător de cuvânt ISU Constanța.

