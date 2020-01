Atac în stil mafiot: Bărbat împușcat pe o stradă din Iași. Agresorul este căutat de polițiști (VIDEO)

Atac în stil mafiot la Iași. Un bărbat, în vârstă de 40 de ani, a ajuns în stare foarte gravă la spital, vineri dimineaţă, după ce a fost împuşcat în inimă cu un pistol airsoft, informează B1 TV.

Incidentul a avut loc vineri dimineață, în jurul orei 4.00, în cartierul Păcureț.

Totul s-a întâmplat în urma unui conflict spontan.

Bărbatul împușcat a fost internat la Clinica de Chirurgie Toracică a Spitalului de Pneumoftiziologie și urmează să fie supus unei intervenții chirurgicale.

Agresorul nu a fost încă prins. Conform unor surse din cadrul anchetei, ar fi vorba despre un bărbat de 41 de ani, din același cartier.

