Un bărbat a fost împușcat mortal, luni seară, în jurul orei 20,30, în scara unui bloc de pe strada Alecu Russo din Bacău.

Conform primelor informații, victima a fost împușcată cu trei gloanțe, în cap.

Poliția a ajuns la fața locului, după ce o vecină a sunat la 112, auzind împușcăturile.

Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.