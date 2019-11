Un bărbat înarmat cu un cuțit a atacat mai multe persoane, în București. Sindicatul Europol: „Avea lama de peste 30 cm. Se pare că persoana este cunoscută cu afecțiuni psihice” (VIDEO)

Un bărbat înarmat cu un cuțit, ce avea lama de peste 30 de centimetri, a atacat mai multe persoane, într-o zonă aglomerată din Capitală, dar a fost imobilizat rapid de doi polițiști rutieri, susține Sindicatul Europol.



„ACUM! Atac in plin centrul Bucurestiului

Un bărbat înarmat cu un cuțit ce avea lama de peste 30 de cm a atacat mai multe persoane intr-o zona aglomerată a Bucureștiului.

La auzul strigatelor de disperare, doi polițiști rutieri aflați în zona au intervenit promt, l-au pus la pământ și l-au dezarmat. Se pare ca persoana este cunoscută cu afecțiuni psihice.

O intervenție promptă a polițiștilor rutieri prin care s-a evitat o tragedie. Felicitări colegilor!”, a scris, vineri seară, Sindicatul Europol pe pagina sa de Facebook.



În aceeaști postare, organizația susține că, potrivit cifrelor neoficiale, există peste 700.000 de persoane cu afecțiuni psihice, care nu urmează un tratament adecvat.



„Asta spune multe despre siguranta/nesiguranță din spațiile publice”, a adăugat Sindicatul Europol.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.