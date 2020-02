Un bărbat care lucra pe un șantier din Ilfov a fost acoperit de un mal de pământ care s-a deplasat în șanțul de peste 3 metri îngropându-l acolo. În acest moment autoritățile fac toate eforturile pentru a-l scoate din șanț.

”Organizare de santier in sat Ostratu, comuna Corbeanca, barbat 50 ani surprins de prabusirea unui mal de pamant, la aprox 3,5 m.

Actioneaza 2 smurd, elicopter smurd, descarcerare si Detasamentul Special de Salvatori. Se lucreaza pentru stabilizarea malurilor, pentru a fi realizat accesul la victima” au transmis reprezentanții ISU.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.