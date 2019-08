Un bărbat care se dădea drept Mihai Bendeac a convins o femeie să facă sex oral cu bebelușul său. Procurorii îi aduc acuzații extrem de grave, dar a fost plasat în arest la domiciliu

Ionuţ Laurenţiu Aluaş, un bărbat în vârstă de 36 de ani, a fost plasat în arest la domiciului, în urma unor acuzații extrem de grave, precum instigare la pornografie infantilă, instigare la viol, pornografie infantilă în formă continuată și șantaj în formă continuată, potrivit Adevărul.

El locuiește în Câmpulung Muscel și, potrivit DIICOT, în luna iunie a.c., acesta „i-a solicitat inculpatei C.F. să întreţină un act sexual oral cu fiul său minor, în vârstă de 3 luni, aflat în imposibilitatea de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa, solicitând totodată inculpatei să efectueze operaţiuni de producere de materiale pornografice cu minorul (fotografiind şi filmând actele sexuale orale pe care le-a întreţinut cu acesta), să stocheze într-un sistem informatic materialele pornografice produse şi să i le trimită prin intermediul unei aplicaţii.

De asemenea, s-a reţinut faptul că, în perioada iunie 2019 - august 2019 inculpatul a constrâns mai multe persoane de sex feminin să întreţină relaţii sexuale cu acesta, ameninţându-le cu darea în vileag a unor fotografii compromiţătoare pentru persoanele respective”.