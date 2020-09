Bărbat mort, chemat la Serviciul Pașapoarte București pentru „verificări suplimentare” (VIDEO)

O femeie care a solicitat eliberarea unui pașaport electronic pentru fiica sa a primit un răspuns halucinant din partea angajaților de la Serviciul de Pașapoarte din București, informează B1 TV. Deși tatăl fetei este decedat, iar femeia a depus la dosar toate actele necesare eliberării paşaportului, în răspunsul primit se solicită nici mai mult, nici mai puțin, prezentarea bărbatului la sediul serviciului pentru „verificări suplimentare”.

Un document a ajuns viral pe rețelele sociale, după ce o femeie a depus o cerere de eliberare a pașaportului simplu electronic pentru fiica sa minoră.

Aceasta a depus la dosar toate actele necesare eliberării paşaportului, inclusiv taxa de achitare a actului, doar că răspunsul primit din partea angajaţilor Serviciului Public Comunitar de Paşapoarte din Bucureşti este unul pur și simplu halucinant.

Cu toate că tatăl fetiței este mort, funcționarii i-au transmis mamei că este nevoie de... prezentarea acestuia la sediul instituției, pentru „verificări suplimentare”.

„În cazul dumneavoastră, în urma verificărilor efectuate a rezultat că tatăl minorei figurează ca fiind decedat, situaţie în care sunt necesare verificări suplimentare, inclusiv prezentarea acestuia la sediul serviciului nostru”, se arată în răspunsul trimis femeii de către angajații de la Pașapoarte.

